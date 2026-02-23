Kamu personeli ortak konular \ Disiplin ve İdari Soruşturmalar
Editörler : E.Kayı Han

Disiplin soruşturmasi


23 Şubat 2026 00:59
Disiplin soruşturmasi

Disiplin soruşturması sonunda kınama cezası aldıktan sonra idare mahkemesi disiplin cezasını iptal ederse disiplin amirine ve tanıklara dava açılabiliyormu

