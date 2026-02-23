Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han

Sağlık mazereti ( lütfen bilgisi olan yazsın)


23 Şubat 2026 02:18
Sağlık mazereti ( lütfen bilgisi olan yazsın)

Merhaba arkadaşlar 13.04.2022 tarihinde adalet bakanlığı yozgat personel eğitim merkezinde koruma ve güvenlik görevlisi olarak çalışıyorum 15.04.2023 tarihinde kadroya geçtim. Babam 1952 dogumlu ( 74 yaşında) yüzde 75 engelli raporu var son evre dekompanse siroz hastası annem 1957 doğumlu annem ve babam tek yaşıyor kamuda çalışan ve bekar olan tek çocukları benim. Sağlık mazereti tayini isteyince hem.4 yılı engel olarak sunuyorlar ki 4 yılın dolmasına 50 günden az bir zaman var hemde çalıştığım ildeki hastanelerden babamın tedavisinin mümkün olmadığına dair rapor istiyorlar yani kısacası babanı yanına al diyorlar ne yapabilirim. Babam artık son zamanları yanında geçirmek istiyorum neden tayini bu kadar zorlaştiriyorlar lütfen bu sıkıntıları yaşayan ya da çözüm önerisi olan varsa bilgi verirse çok sevinirim


ÇOTANAK
Başbakan Müsteşarı
23 Şubat 2026 02:47

Kardeşlerinizden birisinin ikamet adresi babanızın ikametinin olduğu yerde mi ?

Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

Vakıfbank'tan İki Kere Promosyon Alınır Mı?Bitmeyen Mesailer, Tükenmişlik, Cevapsız Kalınan ÇığlıkZabıt Katipliği Mesleği 5-10 Yıl İçinde Bitecek Mi ?Yeni Bakan Ve Ekibinden Beklentileriniz Nelerdir? (Adliye Personeli)Size Çok Garip Bir Sorum Olacakİcra Disiplin SoruşturmasıÖzlük haklarının iyileştirilmesi ve Maaş artışıMobbing Nedeniyle Kalem Değişikliği?Bir Zabıt Katibi Meslektaşınızdan: Belge Özetleme ve 28+ Hukuk Aracı [Ücretsiz]Sağlık mazereti ( lütfen bilgisi olan yazsın)

Sözlük

armudun sapı var,üzümün çöpü var 1 tespih çekmek 1 günün filmi 2

Son Haberler

Memuriyet Mahalli İçinde Yapılan Tayinlerde Harcırah Ödenir Mi?23 Şubat 2026'dan önemli gündem başlıklarıYalova'da baba ile 14 aylık kızı komşuları tarafından darbedildiErzurum'da taşımalı eğitime yarın ara verildiHatay'da 8 katlı binada yangın: 13 kişi dumandan etkilendi

Editörün Seçimi

Şubat Ayı Enflasyon Tahminlerini AlalımMemur Geçinemiyor: Bu Bir Şikayet Değil, Gerçektir2026 Şubat Maaşlarımızı YazalımAralık Ayı Enflasyon TahminiUzmana Doktora Memura Gelince Bütçe Yok, Temizlikçiye Güvenliğe Gelince 4 Tediye 2 İkramiyeBütün Devlet Memurlarını Temizlik İşçilerine Maaş Olarak Ezdiren Kamusen ve Memursen ÜyelerineKurt yapmaz bu taksimi kuzulara şah olsa!Üst Düzeyin Maaşı Uçtu, Taşra Memuru Açlığa Terk EdildiTÜİK Enflaslon Farkı 0,87 şaka gibi2026 Yılı Tükeniş Yılı Olacak