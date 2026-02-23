Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han

Sağlık Mazereti


23 Şubat 2026 02:18
Sağlık Mazereti

Merhaba arkadaşlar 13.04.2022 tarihinde adalet bakanlığı yozgat personel eğitim merkezinde koruma ve güvenlik görevlisi olarak çalışıyorum 15.04.2023 tarihinde kadroya geçtim. Babam 1952 dogumlu ( 74 yaşında) yüzde 75 engelli raporu var son evre dekompanse siroz hastası annem 1957 doğumlu annem ve babam tek yaşıyor kamuda çalışan ve bekar olan tek çocukları benim. Sağlık mazereti tayini isteyince hem.4 yılı engel olarak sunuyorlar ki 4 yılın dolmasına 50 günden az bir zaman var hemde çalıştığım ildeki hastanelerden babamın tedavisinin mümkün olmadığına dair rapor istiyorlar yani kısacası babanı yanına al diyorlar ne yapabilirim. Babam artık son zamanları yanında geçirmek istiyorum neden tayini bu kadar zorlaştiriyorlar lütfen bu sıkıntıları yaşayan ya da çözüm önerisi olan varsa bilgi verirse çok sevinirim


ÇOTANAK
Başbakan Müsteşarı
23 Şubat 2026 02:47

Kardeşlerinizden birisinin ikamet adresi babanızın ikametinin olduğu yerde mi ?

Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

Vakıfbank'tan İki Kere Promosyon Alınır Mı?Bitmeyen Mesailer, Tükenmişlik, Cevapsız Kalınan ÇığlıkZabıt Katipliği Mesleği 5-10 Yıl İçinde Bitecek Mi ?Yeni Bakan Ve Ekibinden Beklentileriniz Nelerdir? (Adliye Personeli)Size Çok Garip Bir Sorum OlacakMobbing Nedeniyle Kalem Değişikliği?İcra Disiplin SoruşturmasıÖzlük haklarının iyileştirilmesi ve Maaş artışıBir Zabıt Katibi Meslektaşınızdan: Belge Özetleme ve 28+ Hukuk Aracı [Ücretsiz]Sağlık Mazereti

Sözlük

tespih çekmek 1 armudun sapı var,üzümün çöpü var 1 ramazan ayı tatil edilsin 1 günün filmi 2

Son Haberler

Sağlıkta yeni dönem: Kişiye özel probiyotiklerKalp nakli bekleyen hasta yapay kalple hayata tutunduBakan Kurum: Söz verdik, sözümüzü tutacağızIBAN'ın başkalarına kullandırılması cezaya neden olabilirYaklaşık 1 trilyon liralık kredi için kefalet desteği sağladı

Editörün Seçimi

Şubat Ayı Enflasyon Tahminlerini AlalımMemur Geçinemiyor: Bu Bir Şikayet Değil, Gerçektir2026 Şubat Maaşlarımızı YazalımAralık Ayı Enflasyon TahminiUzmana Doktora Memura Gelince Bütçe Yok, Temizlikçiye Güvenliğe Gelince 4 Tediye 2 İkramiyeBütün Devlet Memurlarını Temizlik İşçilerine Maaş Olarak Ezdiren Kamusen ve Memursen ÜyelerineKurt yapmaz bu taksimi kuzulara şah olsa!Üst Düzeyin Maaşı Uçtu, Taşra Memuru Açlığa Terk EdildiTÜİK Enflaslon Farkı 0,87 şaka gibi2026 Yılı Tükeniş Yılı Olacak