Özel Sağlık Sigortası Yaptırılmalı Mı?

23 Şubat 2026 10:13
Özel sağlık sigortası, kişiye daha hızlı randevu alma, doktor seçme ve bazı tetkikleri sigorta kapsamında yaptırma imkanı sağlıyor.

Ben özel sağlık sigortası yaptırdım. Genel olarak memnunum. Devlet hastanelerinin hizmeti oldukça güzel ancak randevu süreleri uzun olabiliyor ve doktor seçimi de sınırlı. Özel sağlık sigortası, bu açıdan daha hızlı ve esnek oluyor.

Rutin kontrolleri, check-up?ları ve bazı tetkikleri kapsıyor Türkiye Sigorta'nın mobil uygulamasında poliçe detaylarını takip ediyorum. Aynı zamanda ailemin yararlanabilmesi de benim için önemli bir artı.

