Promosyon Anlaşmasında Verilen 100 bin 3 ay taksitli avans hakkında


23 Şubat 2026 11:14
Promosyon Anlaşmasında Verilen 100 bin 3 ay taksitli avans hakkında

Arkadaşlar merhaba, muhtemelen bizim kurum da vakıfbank ile anlaşacak ve muhtemelen 3ay 100bin tl nakit avans bize de sunulacak.

Sorum şu ki bunu herkese verdiler mi? icrası olan/olmayan, kredi notu durumları, gecikme durumları vs vs hangileri dikkate alındı?


hsyoo
Aday Memur
23 Şubat 2026 11:42

Bildiğim kadarıyla daha önce açılmış olan bir kmh hesabı gerekiyor. Çünkü banka bunu taksitli ek hesap olarak veriyor. Kredi notu düşük, alamayan bir arkadaşım vardı. Alamamasının sebebi açıkta kmh hesabı olmamasıydı.

Ama kmh hesabı varsa her türlü çıkıyor çünkü kredi kartı yapılandırması olan, borç batağında olan bir tanıdığım aldı krediyi

