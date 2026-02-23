Promosyon Anlaşmasında Verilen 100 bin 3 ay taksitli avans hakkında

Arkadaşlar merhaba, muhtemelen bizim kurum da vakıfbank ile anlaşacak ve muhtemelen 3ay 100bin tl nakit avans bize de sunulacak.

Sorum şu ki bunu herkese verdiler mi? icrası olan/olmayan, kredi notu durumları, gecikme durumları vs vs hangileri dikkate alındı?