Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : bilgisayartekniker

TCDD mülakatına giderken herhangi bir belgeye ihtiyaç var mı


23 Şubat 2026 12:19
TCDD mülakatına giderken herhangi bir belgeye ihtiyaç var mı
belge

Çok Yazılan Konular

4b den 4b ye geçiş lütfenn?Sağlık Bakanlığı 3+1 kadroya geçme.TCDD istasyon operasyon işçisi

Sözlük

günün filmi 2 tespih çekmek 1 armudun sapı var,üzümün çöpü var 1 ramazan ayı tatil edilsin 1

Son Haberler

Sağlıkta yeni dönem: Kişiye özel probiyotiklerKalp nakli bekleyen hasta yapay kalple hayata tutunduBakan Kurum: Söz verdik, sözümüzü tutacağızIBAN'ın başkalarına kullandırılması cezaya neden olabilirYaklaşık 1 trilyon liralık kredi için kefalet desteği sağladı

Editörün Seçimi

Şubat Ayı Enflasyon Tahminlerini AlalımMemur Geçinemiyor: Bu Bir Şikayet Değil, Gerçektir2026 Şubat Maaşlarımızı YazalımAralık Ayı Enflasyon TahminiUzmana Doktora Memura Gelince Bütçe Yok, Temizlikçiye Güvenliğe Gelince 4 Tediye 2 İkramiyeBütün Devlet Memurlarını Temizlik İşçilerine Maaş Olarak Ezdiren Kamusen ve Memursen ÜyelerineKurt yapmaz bu taksimi kuzulara şah olsa!Üst Düzeyin Maaşı Uçtu, Taşra Memuru Açlığa Terk EdildiTÜİK Enflaslon Farkı 0,87 şaka gibi2026 Yılı Tükeniş Yılı Olacak