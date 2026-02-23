Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : gül-feşan

Hemşirelikten VHKİ'ye geçiş


23 Şubat 2026 12:50
Hemşirelikten VHKİ'ye geçiş

İlçe devlette hemşire olarak çalışıyorum.Vhki ye geçersem maaşımda ne kadar kayıp yaşarım,başka ne gibi kayıplar yaşarım.Geçenler varsa yazarlarsa çok sevinirim


Karizmaunl
Genel Müdür
23 Şubat 2026 13:13

Hemşirelikten VHKİ kadrosuna geçmeniz durumunda genelde maaşta düşüş olur. Çünkü hemşirelikte temel maaşa ek olarak döner sermaye, nöbet ücreti, teşvik gibi ek gelirler bulunur. VHKİ kadrosunda ise maaş daha çok sabit memur maaşı şeklindedir ve bu tür ek ödemeler ya hiç olmaz ya da çok sınırlı olur. Ortalama hesapla hemşirelikten VHKİ?ye geçen bir personelin aylık gelirinde yaklaşık 15-25 bin TL civarında azalma görülebilir; ancak bu miktar derece, kademe, hizmet yılı, aile yardımı gibi kişisel durumlara göre değişir.

Maaş dışında değişen durumlar da vardır. Hemşirelikte klinik sorumluluk, nöbet, hasta bakımı ve risk faktörleri bulunurken VHKİ görevleri daha çok masa başı, evrak ve sistem işleri şeklindedir. Bu nedenle iş yükü fiziksel ve psikolojik açıdan farklılaşır. Kariyer yönünden hemşirelikte klinik ilerleme ve sorumlu hemşirelik gibi alanlar varken VHKİ?de yükselme daha çok idari kadrolara geçiş şeklinde olur. Emeklilik açısından da uzun vadede alınacak aylık, maaş düşük olacağı için bir miktar daha düşük olabilir.

Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

Yalova eğitim araştırmaAlt bölge tayini hk.Aynı grup aynı bölge eş durumu tayini hk.Aile mazereti alt bölge üst bölgeKadroya geçişAnkara'da çalışılabilecek en iyi hastaneler nereler bilgisi olan aydınlatırsa çok sevinirimYarı zamanlı çalışmaKalkınma bölgesiHitap belgem hatalı, sizlerin ki doğru mu?Boşanma tayin sağlık bakanlığı

Sözlük

ramazan ayı tatil edilsin 1 tespih çekmek 1 armudun sapı var,üzümün çöpü var 1 günün filmi 2

Son Haberler

Sağlıkta yeni dönem: Kişiye özel probiyotiklerKalp nakli bekleyen hasta yapay kalple hayata tutunduBakan Kurum: Söz verdik, sözümüzü tutacağızIBAN'ın başkalarına kullandırılması cezaya neden olabilirYaklaşık 1 trilyon liralık kredi için kefalet desteği sağladı

Editörün Seçimi

Şubat Ayı Enflasyon Tahminlerini AlalımMemur Geçinemiyor: Bu Bir Şikayet Değil, Gerçektir2026 Şubat Maaşlarımızı YazalımAralık Ayı Enflasyon TahminiUzmana Doktora Memura Gelince Bütçe Yok, Temizlikçiye Güvenliğe Gelince 4 Tediye 2 İkramiyeBütün Devlet Memurlarını Temizlik İşçilerine Maaş Olarak Ezdiren Kamusen ve Memursen ÜyelerineKurt yapmaz bu taksimi kuzulara şah olsa!Üst Düzeyin Maaşı Uçtu, Taşra Memuru Açlığa Terk EdildiTÜİK Enflaslon Farkı 0,87 şaka gibi2026 Yılı Tükeniş Yılı Olacak