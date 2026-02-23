Hemşirelikten VHKİ'ye geçiş

Hemşirelikten VHKİ kadrosuna geçmeniz durumunda genelde maaşta düşüş olur. Çünkü hemşirelikte temel maaşa ek olarak döner sermaye, nöbet ücreti, teşvik gibi ek gelirler bulunur. VHKİ kadrosunda ise maaş daha çok sabit memur maaşı şeklindedir ve bu tür ek ödemeler ya hiç olmaz ya da çok sınırlı olur. Ortalama hesapla hemşirelikten VHKİ?ye geçen bir personelin aylık gelirinde yaklaşık 15-25 bin TL civarında azalma görülebilir; ancak bu miktar derece, kademe, hizmet yılı, aile yardımı gibi kişisel durumlara göre değişir.

Maaş dışında değişen durumlar da vardır. Hemşirelikte klinik sorumluluk, nöbet, hasta bakımı ve risk faktörleri bulunurken VHKİ görevleri daha çok masa başı, evrak ve sistem işleri şeklindedir. Bu nedenle iş yükü fiziksel ve psikolojik açıdan farklılaşır. Kariyer yönünden hemşirelikte klinik ilerleme ve sorumlu hemşirelik gibi alanlar varken VHKİ?de yükselme daha çok idari kadrolara geçiş şeklinde olur. Emeklilik açısından da uzun vadede alınacak aylık, maaş düşük olacağı için bir miktar daha düşük olabilir.