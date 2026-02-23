Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Bakandan ek ders zammı açıklaması.


23 Şubat 2026 12:54
Bakandan ek ders zammı açıklaması.

bakan çalışma var demiş seçim dönemi belki yüzde 25 civarı iyileştirme yapılabilir


zuhur313
Aday Memur
23 Şubat 2026 13:46

sayın bakan bizim yetkimiz yok demiş. toplu sözleşmeye topu atmış. sarı sen. belki yüzde 10 alır.


turkcecii05
Memur
23 Şubat 2026 14:13
her şeye yeniden değerlenme adı altında enflasyonun cok üzerinde zam yapılıyor. Ek derste kuş kadar kaldi ona da yeniden degerlendirme zammı lazim. Önceden maaşın yarisini bulaan ek ders su an 4te1i gibi kaldi

okuryazar3
Müsteşar
24 Şubat 2026 00:19

Verdikleri vereceklerinin teminatı olanlardan halen beklentisi olmak nasıl bir duyguysa bir türlü hayalini bile cılız beynimde canlandıramıyorum:))

Çalışan maaşının % 75,80 i oranında bir emekli maaşına bağlanıyordu,mÖbarekler % 40 lara taşıdılar,insanlar emekliliği ölüm olarak görüyorken..durmak yok devam..

Valla ölmeye niyetim yok yaz gelince çayır çimen ümidim var:))


ingilizceci78
Memur
24 Şubat 2026 03:43

emeklilik yaşı zaten 65 65 ten sonra full ahiretle ilgilenmek lazım. zaten hastalıklar sıkıntılar yorgunluk enerji olmaması seni dünyayla alakanı keser zaten

okuryazar3, Bugün

