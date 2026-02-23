Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea

ek ders zammı


23 Şubat 2026 12:54
ek ders zammı
bakan çalışma var demiş seçim dönemi belki yüzde 25 civarı iyileştirme yapılabilir

Çok Yazılan Konular

Rehberlik öğretmeninin okulda hiçbir iş yapmaması.Okur müdür yardımcısı idari amir midir?Kademeli Emeklilik söylentileri doğru mu?Sayın Edip ÜzenÖğrenci değil öğretmen taşınacak.Uzmanlık 5 yıl Başöğretmenlik 10 yıl olacak sözü unutuldu.Milli eğitim bakanı: Denetleyemediğimiz bir sınavı okula sokmayızMeb akademi değerlendirme sonuçlarıTamamlayıcı emeklilik sistemi. Ben böyle bir şeyi katiyyen istemiyorum.Kınama cezası aldım ne yapmalıyım?

Sözlük

ramazan ayı tatil edilsin 1 armudun sapı var,üzümün çöpü var 1 günün filmi 2 tespih çekmek 1

Son Haberler

Sağlıkta yeni dönem: Kişiye özel probiyotiklerKalp nakli bekleyen hasta yapay kalple hayata tutunduBakan Kurum: Söz verdik, sözümüzü tutacağızIBAN'ın başkalarına kullandırılması cezaya neden olabilirYaklaşık 1 trilyon liralık kredi için kefalet desteği sağladı

Editörün Seçimi

Şubat Ayı Enflasyon Tahminlerini AlalımMemur Geçinemiyor: Bu Bir Şikayet Değil, Gerçektir2026 Şubat Maaşlarımızı YazalımAralık Ayı Enflasyon TahminiUzmana Doktora Memura Gelince Bütçe Yok, Temizlikçiye Güvenliğe Gelince 4 Tediye 2 İkramiyeBütün Devlet Memurlarını Temizlik İşçilerine Maaş Olarak Ezdiren Kamusen ve Memursen ÜyelerineKurt yapmaz bu taksimi kuzulara şah olsa!Üst Düzeyin Maaşı Uçtu, Taşra Memuru Açlığa Terk EdildiTÜİK Enflaslon Farkı 0,87 şaka gibi2026 Yılı Tükeniş Yılı Olacak