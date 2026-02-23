Doğru Okuyan İmam, Anlaşılır Okuyan Müezzin

Ben bir cami cemaati olarak imam ve müezzinden bazı temel yeterlilikleri bekliyorum. İmamın Kur?an?ı tecvid kurallarına uygun ve doğru telaffuzla okuyabilmesini; müezzinin de ezan ve selayı düzgün, anlaşılır ve usulüne uygun şekilde okuyabilmesini istiyorum. Güzel ses elbette artıdır ama asıl önemli olan doğru okuma ve görevin hakkıyla yerine getirilmesidir. Çünkü bu görevler sadece bir memuriyet değil, doğrudan ibadetin parçasıdır. Cemaat olarak beklentimizin abartılı olduğunu düşünmüyorum; aksine bu, olması gereken asgari mesleki yeterliliğin sağlanmasıdır. Bu nitelikler hem ibadetin huzuru hem de dini hizmetin saygınlığı için gereklidir. Nitekim camilerde okunan selalarda bazen vefat eden kişinin adı, defin yeri ve saati anons ediliyor ama ne söylendiği anlaşılmıyor. Oysa sela bir duyurudur ve cemaatin doğru anlayabilmesi gerekir. Bu konuda standartları belirleyen kurum olan Diyanet İşleri Başkanlığı da görevlinin anlaşılır okumasını esas alır. Bu yüzden beklentim makam gösterisi değil; açık, net ve doğru bir okuyuşla görev yapılmasıdır.