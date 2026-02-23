Kamu Personeli \ Diyanet Personeli
Editörler : E.Kayı Han

Doğru Okuyan İmam, Anlaşılır Okuyan Müezzin


23 Şubat 2026 14:47
Doğru Okuyan İmam, Anlaşılır Okuyan Müezzin

Ben bir cami cemaati olarak imam ve müezzinden bazı temel yeterlilikleri bekliyorum. İmamın Kur?an?ı tecvid kurallarına uygun ve doğru telaffuzla okuyabilmesini; müezzinin de ezan ve selayı düzgün, anlaşılır ve usulüne uygun şekilde okuyabilmesini istiyorum. Güzel ses elbette artıdır ama asıl önemli olan doğru okuma ve görevin hakkıyla yerine getirilmesidir. Çünkü bu görevler sadece bir memuriyet değil, doğrudan ibadetin parçasıdır. Cemaat olarak beklentimizin abartılı olduğunu düşünmüyorum; aksine bu, olması gereken asgari mesleki yeterliliğin sağlanmasıdır. Bu nitelikler hem ibadetin huzuru hem de dini hizmetin saygınlığı için gereklidir. Nitekim camilerde okunan selalarda bazen vefat eden kişinin adı, defin yeri ve saati anons ediliyor ama ne söylendiği anlaşılmıyor. Oysa sela bir duyurudur ve cemaatin doğru anlayabilmesi gerekir. Bu konuda standartları belirleyen kurum olan Diyanet İşleri Başkanlığı da görevlinin anlaşılır okumasını esas alır. Bu yüzden beklentim makam gösterisi değil; açık, net ve doğru bir okuyuşla görev yapılmasıdır.

Çok Yazılan Konular

İlginç ve Maalesef Doğru Bir Bir Tespit "Tesettürlü Annelerin Dekolteli Kızları"Kur'an Kursu Öğreticilerinden Cumhurbaşkanına Çağrı: Biz de Öğretmeniz!Memurluk Yemini Hala Var Mı?

Sözlük

armudun sapı var,üzümün çöpü var 1 ramazan ayı tatil edilsin 1 tespih çekmek 1 günün filmi 2

Son Haberler

5G'ye geçiş 1 Nisan'da başlayacakAvrasya Tüneli'ne PRİDA'dan birincilik ödülüUzay tarımı için Türkiye'den önemli adımKOBİ'lere 50 milyon liraya kadar kredi desteği geliyor'İmalat Sanayi Finansmanı ve İstihdamı Koruma Programı'nda imzalar atıldı

Editörün Seçimi

Şubat Ayı Enflasyon Tahminlerini AlalımMemur Geçinemiyor: Bu Bir Şikayet Değil, Gerçektir2026 Şubat Maaşlarımızı YazalımAralık Ayı Enflasyon TahminiUzmana Doktora Memura Gelince Bütçe Yok, Temizlikçiye Güvenliğe Gelince 4 Tediye 2 İkramiyeBütün Devlet Memurlarını Temizlik İşçilerine Maaş Olarak Ezdiren Kamusen ve Memursen ÜyelerineKurt yapmaz bu taksimi kuzulara şah olsa!Üst Düzeyin Maaşı Uçtu, Taşra Memuru Açlığa Terk EdildiTÜİK Enflaslon Farkı 0,87 şaka gibi2026 Yılı Tükeniş Yılı Olacak