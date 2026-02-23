Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han

HASTANEYE YATIŞ


23 Şubat 2026 16:53
ARKADAŞLAR MERHABA BEN PSİKİYATRİDEN ENGELLİ KADROSUNDA MEMURUM.HASTANEYE YATIŞIM UYGUN GÖRÜLDÜ.BU YATTIGIM ZAMAN DİLİMİNDE MAAŞIMDAN HERHANGİ BİR KESİNTİ OLURMU ACABA?

