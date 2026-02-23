Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : gül-feşan

e-Nabız profilimde görünmesin butonu işaretlenirse doktor heyet raporunu görebilir mi?


23 Şubat 2026 16:54
Ben sağlık durumumla ilgili 7 hekimli heyet raporu aldım. Rapor e-Nabız'da çıktı. Beni ilgilendiren sadece bir branştı. O ilgili branştaki doktor açıklamaya istemediğim bir ibare eklemiş. Şimdi aynı branştaki başka şehirdeki tek hekimden durum bildirir raporu alacağım. "profilimde görünmesin" butonunu işaretlersem hekim heyet raporunu görebilir mi?

Teşekkür ederim.

