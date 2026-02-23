Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea

Askerdeyken Yatan Sigorta ve Maaş


23 Şubat 2026 17:32
Askerdeyken Yatan Sigorta ve Maaş

Askerdeyken yatan maaş nasıl iade edilir?


atahoca
Müsteşar Yardımcısı
23 Şubat 2026 18:10

İl/İlçe MEM'e başvurun onlar sizi yönlendirecektir.

Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

Rehberlik öğretmeninin okulda hiçbir iş yapmaması.Okur müdür yardımcısı idari amir midir?Kademeli Emeklilik söylentileri doğru mu?Sayın Edip ÜzenÖğrenci değil öğretmen taşınacak.Uzmanlık 5 yıl Başöğretmenlik 10 yıl olacak sözü unutuldu.Kadrolu müdür yardımcısı il içi öğretmenlik tercihi yapabilir mi?Milli eğitim bakanı: Denetleyemediğimiz bir sınavı okula sokmayızMeb akademi değerlendirme sonuçlarıTamamlayıcı emeklilik sistemi. Ben böyle bir şeyi katiyyen istemiyorum.

Sözlük

tespih çekmek 1 ramazan ayı tatil edilsin 1 armudun sapı var,üzümün çöpü var 1 günün filmi 1

Son Haberler

İftar öncesi İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 83'e yükseldiCumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor6 gezegen 28 Şubat'ta aynı anda görülecekFutbolda şike ve bahis operasyonu: 11 tutuklama talebi17 yaşındaki şüpheli 15 yaşındaki çocuğu bıçaklayarak öldürdü

Editörün Seçimi

Şubat Ayı Enflasyon Tahminlerini AlalımMemur Geçinemiyor: Bu Bir Şikayet Değil, Gerçektir2026 Şubat Maaşlarımızı YazalımAralık Ayı Enflasyon TahminiUzmana Doktora Memura Gelince Bütçe Yok, Temizlikçiye Güvenliğe Gelince 4 Tediye 2 İkramiyeBütün Devlet Memurlarını Temizlik İşçilerine Maaş Olarak Ezdiren Kamusen ve Memursen ÜyelerineKurt yapmaz bu taksimi kuzulara şah olsa!Üst Düzeyin Maaşı Uçtu, Taşra Memuru Açlığa Terk EdildiTÜİK Enflaslon Farkı 0,87 şaka gibi2026 Yılı Tükeniş Yılı Olacak