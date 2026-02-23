Samsunspor yapılan haksızlık....

iyi ki söyledin bu maçı

1- Aklıyla kalbi çelişen futbolcular demiştiniz baakk burada emre kılınç bize ne yaptı. 1 gol 1 asist.

2- Bu maçta bizim penaltımız verilmedi. sane itildi, (o esnada kazımcan tartışılır)

3- Samsunspora kırmızı verilmedi. Sancezin ayağına arkadan basılmıştı..

4- Kazımcanı anlatmak istemişindir: Hani n. Forest maçında penaltı istemiştiniz ya he aynısı oldu. Dikkatli bakarsan. Böyle dünya da örnekleri var. İspanyada da oldu.

4- Sonra da kalk Samsunspor - AEK maçında Galatasaray'a küfürlü tezahürat yapsınlar.

Pekkiii sizin maçta ne oldu

1- Aklıyla kalbi çelişen ve Rize de garip gol yiyen Tarık'ın kalede devleşmesi

2- Samsunun penaltısı iptal oldu güme gitti,

3- Maç sonunda kavga çıktı kırmızı kart çıkmadı.

4- Ama gel gör ki kavga ve penaltı iptali olmasına rağmen, alakasız başka bir maçta Fenere küfürlü tezahürat yapılmadı. (aman yapılasında siz iyi olun)

al bak tiyatro nasıl güzel mi?