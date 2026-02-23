Gündem \ Spor
Editörler : supporters.

Samsunspor yapılan haksızlık....


23 Şubat 2026 18:14
Samsunspor yapılan haksızlık....

Samsunspor Perşembe günü deplasmanda saat 23.00 de maç oynadı...

Tff Samsunun maçını pazar günü oynattı...

Dünyanın en çok kollanan takımı da perşembe günü kendi sahasında saat 20.30 da maç yaptı...

Kollanan takımın maçı neden Pazartesi....

TFF bir takımı şampiyon yapmak için tüm gücüyle kolluyor destekliyor...


E.Kayı Han
Editor
23 Şubat 2026 20:57

Fenerbahçe Perşembe günü İngiltere'ye gidecek maç 23:00 de. Gece bir gibi bitecek muhtemelen ve fenerin maçı pazar günü saat 20:00 de Antalya deplasmanında. Buna ne diyeceksin.


urfa bana küsmüş
Şef
24 Şubat 2026 09:10

Burada Samsunspor'a haksızlık yapılmıştır.


urfa bana küsmüş
Şef
24 Şubat 2026 09:23

Fener kasımpaşayı nasıl doğradı ise Samsunspor'da doğranıyor

sonra da derler ki yauw şu kadar senedir şampiyon olamıyoz niye acaba hee niye niyee

tiyatro idi resmen.


Hukuk10
Genel Müdür
24 Şubat 2026 12:49

tiyatro istiyorsan gs samsun maçını izle

urfa bana küsmüş, 7 saat önce

Fener kasımpaşayı nasıl doğradı ise Samsunspor'da doğranıyor

sonra da derler ki yauw şu kadar senedir şampiyon olamıyoz niye acaba hee niye niyee

tiyatro idi resmen.


urfa bana küsmüş
Şef
24 Şubat 2026 14:52

iyi ki söyledin bu maçı

1- Aklıyla kalbi çelişen futbolcular demiştiniz baakk burada emre kılınç bize ne yaptı. 1 gol 1 asist.

2- Bu maçta bizim penaltımız verilmedi. sane itildi, (o esnada kazımcan tartışılır)

3- Samsunspora kırmızı verilmedi. Sancezin ayağına arkadan basılmıştı..

4- Kazımcanı anlatmak istemişindir: Hani n. Forest maçında penaltı istemiştiniz ya he aynısı oldu. Dikkatli bakarsan. Böyle dünya da örnekleri var. İspanyada da oldu.

4- Sonra da kalk Samsunspor - AEK maçında Galatasaray'a küfürlü tezahürat yapsınlar.

Pekkiii sizin maçta ne oldu

1- Aklıyla kalbi çelişen ve Rize de garip gol yiyen Tarık'ın kalede devleşmesi

2- Samsunun penaltısı iptal oldu güme gitti,

3- Maç sonunda kavga çıktı kırmızı kart çıkmadı.

4- Ama gel gör ki kavga ve penaltı iptali olmasına rağmen, alakasız başka bir maçta Fenere küfürlü tezahürat yapılmadı. (aman yapılasında siz iyi olun)

al bak tiyatro nasıl güzel mi?

Hukuk10, 3 saat önce

tiyatro istiyorsan gs samsun maçını izle

Toplam 5 mesaj

Çok Yazılan Konular

Kante olayına siyaset girmemeliydiGalatasaray'a rekor gelir! Şampiyonlar Ligi'nde turu geçerse kasa dolup taşacakGalatasaray 5 attı, dünyayı salladı!Samsunspor yapılan haksızlık....Gelin hakem kararlarini konusalimTurkiye liginde fenerbahce'nin kirmizi kart gormemesi2025 2026 sezonu super lig tahmin yarismasi 24. hafta

Sözlük

içimizin dışımıza akıtamadıkları 1 bir hayvan olsan ne olurdun 1 zılbıt otu 1 tespih çekmek 1 sabır 1 ramazan ayı tatil edilsin 1 MEB Ramazan Ayi Genelgesi 1 armudun sapı var,üzümün çöpü var 1

Son Haberler

Uzmanı açıkladı: Kar ve sağanak kapıda, sıcaklıklar düşecek!Masrafsız Bankacılıkla Tanışmak İçin Tıkla!Erdoğan: Yazılımı milli olmayanın geleceği güvenli değildirYüzen evler! Göl yatağı arsa diye satıldı evler havuza döndüTÜİK 2025 verilerini açıkladı: Evlilikler azaldı, boşanmalar arttı!

Editörün Seçimi

Şubat Ayı Enflasyon Tahminlerini AlalımMemur Geçinemiyor: Bu Bir Şikayet Değil, Gerçektir2026 Şubat Maaşlarımızı YazalımAralık Ayı Enflasyon TahminiUzmana Doktora Memura Gelince Bütçe Yok, Temizlikçiye Güvenliğe Gelince 4 Tediye 2 İkramiyeBütün Devlet Memurlarını Temizlik İşçilerine Maaş Olarak Ezdiren Kamusen ve Memursen ÜyelerineKurt yapmaz bu taksimi kuzulara şah olsa!Üst Düzeyin Maaşı Uçtu, Taşra Memuru Açlığa Terk EdildiTÜİK Enflaslon Farkı 0,87 şaka gibi2026 Yılı Tükeniş Yılı Olacak