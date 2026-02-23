Sansunspor yapılan haksızlık....

Samsunspor Perşembe günü deplasmanda saat 23.00 de maç oynadı...

Tff Samsunun maçını pazar günü oynattı...

Dünyanın en çok kollanan takımı da perşembe günü kendi sahasında saat 20.30 da maç yaptı...

Kollanan takımın maçı neden Pazartesi....

TFF bir takımı şampiyon yapmak için tüm gücüyle kolluyor destekliyor...