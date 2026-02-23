İl içinde yolluk

Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : gül-feşan

23 Şubat 2026 18:27
Arkadaşlar ben aynı ilin A ilçesinden B ilçesine tayin oldum. Ancak ikametgahım hep yeni atandığım B ilçesindeydi. Bu durumda yolluk alabilir miyim?

