Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : gül-feşan

becayiş


23 Şubat 2026 20:42
becayiş
adana seyhan devlet hastanesinde kadrolu hemşire olarak çalışmaktayım. ceyhan devlet hastanesinden becayiş yapmak isteyen meslektaşım var ise ulaşabilir

Çok Yazılan Konular

Hemşirelikten VHKİ'ye geçişYalova eğitim araştırmaAlt bölge tayini hk.Kadroya geçişAile mazereti alt bölge üst bölgeAynı grup aynı bölge eş durumu tayini hk.Eş durumu iptaliKalkınma bölgesiHitap belgem hatalı, sizlerin ki doğru mu?Yarı zamanlı çalışma

Sözlük

armudun sapı var,üzümün çöpü var 1 ramazan ayı tatil edilsin 1 tespih çekmek 1

Son Haberler

Yusuf Tekin'den 'Talibanlaştırma' ithamlarına sert tepki3 çocuk 5 torun sahibi Mustafa Özer'in organları 5 kişiye nakledilecek'Fenomenler Soruşturması'nda Güngen çifti tahliye edildiFenerbahçe taraftarı: 'İnan Fenerbahçe' yazılı koreografiSuriye'de terör örgütü DEAŞ'tan saldırı!

Editörün Seçimi

Şubat Ayı Enflasyon Tahminlerini AlalımMemur Geçinemiyor: Bu Bir Şikayet Değil, Gerçektir2026 Şubat Maaşlarımızı YazalımAralık Ayı Enflasyon TahminiUzmana Doktora Memura Gelince Bütçe Yok, Temizlikçiye Güvenliğe Gelince 4 Tediye 2 İkramiyeBütün Devlet Memurlarını Temizlik İşçilerine Maaş Olarak Ezdiren Kamusen ve Memursen ÜyelerineKurt yapmaz bu taksimi kuzulara şah olsa!Üst Düzeyin Maaşı Uçtu, Taşra Memuru Açlığa Terk EdildiTÜİK Enflaslon Farkı 0,87 şaka gibi2026 Yılı Tükeniş Yılı Olacak