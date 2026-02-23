Gündem \ Spor
Editörler : supporters.

2025 2026 sezonu super lig tahmin yarismasi 24. hafta


23 Şubat 2026 22:40
2025 2026 sezonu super lig tahmin yarismasi 24. hafta

Maç Başlangıcı: 27 Şubat 2026 Saat: 20:00

Başakşehir-Konya

Kasımpaşa-Rize

Göztepe-Eyüp

Gençlerbirliği-Kayseri

Samsun-Gaziantep

***************************************

Trabzon-Karagümrük

Kocaeli-Beşiktaş

Galatasaray-Alanya

Antalya-Fenerbahçe

*****************************************

Everton-Newcastle United

Leeds United-Manchester City

Manchester United-Crystal Palace

Arsenal-Chelsea

Maç Skoru: Galatasaray-Alanya

Çok Yazılan Konular

Jose Mourinho'dan Fenerbahçe'ye gönderme!Galatasaray'a rekor gelir! Şampiyonlar Ligi'nde turu geçerse kasa dolup taşacakGalatasaray 5 attı, dünyayı salladı!Kante olayına siyaset girmemeliydiSansunspor yapılan haksızlık....

Sözlük

içimizin dışımıza akıtamadıkları 1 armudun sapı var,üzümün çöpü var 1 tespih çekmek 1 ramazan ayı tatil edilsin 1

Son Haberler

Manisa'da elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybettiİçişleri Bakanlığı'ndan Yalova açıklaması: Müfettiş görevlendirildi90+11'de yediği golle Fenerbahçe zirve fırsatını tepti'Meksika'da sokağa çıkma yasağını koyan devlet değil, kartel'Uzun namlulu silahla çevreye ateş ederek 2 kişiyi yaralayan şüpheli tutuklandı

Editörün Seçimi

Şubat Ayı Enflasyon Tahminlerini AlalımMemur Geçinemiyor: Bu Bir Şikayet Değil, Gerçektir2026 Şubat Maaşlarımızı YazalımAralık Ayı Enflasyon TahminiUzmana Doktora Memura Gelince Bütçe Yok, Temizlikçiye Güvenliğe Gelince 4 Tediye 2 İkramiyeBütün Devlet Memurlarını Temizlik İşçilerine Maaş Olarak Ezdiren Kamusen ve Memursen ÜyelerineKurt yapmaz bu taksimi kuzulara şah olsa!Üst Düzeyin Maaşı Uçtu, Taşra Memuru Açlığa Terk EdildiTÜİK Enflaslon Farkı 0,87 şaka gibi2026 Yılı Tükeniş Yılı Olacak