Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea

Yönetici atama yönetmeliğindeki yaman çelişkiler?


24 Şubat 2026 08:22
Bugünkü değişiklikle artık bağımsız anaokullarında sınıf öğretmeni normu bile yokken müdür olarak atanabilmeleri nasıl mümkün olabiliyor?Bu hiç adil değil Ayrıca özel eğitim okullarında rehberlik normu olmasına rağmen ! rehberlik branşı müdür olarak özel eğitim okullarına atanamıyor! özel madde koymuşlar özel eğitim için! bu ne çifte standart, bu ne yaman çelişki bu ne adaletsizlik, anlaşılmayacak, gözden kaçacak diye mi düşündünüz, yanılıyorsunuz eğitim camiası herşeyin farkında, herşeyi görüyor, bu kul hakkına girmektir. sizleri bu mübarek günde bu yanlıştan biran önce dönmeye davet ediyor ve Allah'a havale ediyorum.

Karizmaunl
Genel Müdür
24 Şubat 2026 11:17

Benim kanaatim şu ki Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde okul müdürü olma sürecinde yönetmelikler çoğu zaman gerçek belirleyici değil, sadece şekli bir çerçeve niteliğinde kalıyor. Kâğıt üzerinde sınav, puan, kıdem gibi objektif kriterler varmış gibi görünse de sahada asıl belirleyenin siyasi referans olduğu yönünde güçlü bir izlenim oluşuyor. Özellikle mülakat ve değerlendirme aşamalarının şeffaf olmaması, kararların liyakatten çok yerel siyasi dengelere göre verildiği düşüncesini güçlendiriyor. Bu yüzden bana göre sorun tek tek kişiler değil, sistemin yapısı; çünkü süreç dışarıdan etkiye açık oldukça insanlar sonucu baştan belirlenmiş bir yarışa sokulduklarını hissediyor ve bu da adalet duygusunu zedeliyor.


Sevdim-Seni
Genel Müdür
24 Şubat 2026 11:19

Bugünkü resmi gazetede yayınlanan değişiklikle anaokullarına sınıf öğretmeni atanma işi bitti

