Yönetici atama yönetmeliğindeki yaman çelişkiler?

Bugünkü değişiklikle artık bağımsız anaokullarında sınıf öğretmeni normu bile yokken müdür olarak atanabilmeleri nasıl mümkün olabiliyor?Bu hiç adil değil Ayrıca özel eğitim okullarında rehberlik normu olmasına rağmen ! rehberlik branşı müdür olarak özel eğitim okullarına atanamıyor! özel madde koymuşlar özel eğitim için! bu ne çifte standart, bu ne yaman çelişki bu ne adaletsizlik, anlaşılmayacak, gözden kaçacak diye mi düşündünüz, yanılıyorsunuz eğitim camiası herşeyin farkında, herşeyi görüyor, bu kul hakkına girmektir. sizleri bu mübarek günde bu yanlıştan biran önce dönmeye davet ediyor ve Allah'a havale ediyorum.

