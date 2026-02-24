Müdürden müdür yardımcısına tehdit

okula yeni başlayan ve ilk defa müdürlük yapan müdür kişisi, yine bu okula yeni başlayan ve yine ilk defa müdür yardımcılığı yapan şahsıma ''seninle çalışamıyorum, sen beceremedin bu işi, sende idareciliği öğrenecek bir ışık göremiyorum. istifa et git bu okuldan yoksa hakkındaki tutanağı işleme koyup muhakkik çağırıcam'' dedi.

ben de tamam hocam dedim, istifa edicem. fakat şu anda ilçede benim branşımda boş yer yok. ilk fırsatta idareden ayrılıcam diyorum. fakat dinlemiyor.

Hakkımda tutanak dediği, okula mesai saatleri dışında gittiğim olmuştu. gün içinde yetişmeyen işleri halletmek için. okul pansiyonundaki nöbetçi belletmen öğretmenlerden gelen bir tutanak olduğunu söylüyor. okulun her tarafında kameralar var. yanlış bir şey yapmamız zaten mümkün olamaz. her idareci okula gider gelir. bu suç mu şimdi ?

Bu ramazan vakti Allah'a havale ediyorum bu yapılanları.