Müdürden müdür yardımcısına tehdit


24 Şubat 2026 08:56
okula yeni başlayan ve ilk defa müdürlük yapan müdür kişisi, yine bu okula yeni başlayan ve yine ilk defa müdür yardımcılığı yapan şahsıma ''seninle çalışamıyorum, sen beceremedin bu işi, sende idareciliği öğrenecek bir ışık göremiyorum. istifa et git bu okuldan yoksa hakkındaki tutanağı işleme koyup muhakkik çağırıcam'' dedi.

ben de tamam hocam dedim, istifa edicem. fakat şu anda ilçede benim branşımda boş yer yok. ilk fırsatta idareden ayrılıcam diyorum. fakat dinlemiyor.

Hakkımda tutanak dediği, okula mesai saatleri dışında gittiğim olmuştu. gün içinde yetişmeyen işleri halletmek için. okul pansiyonundaki nöbetçi belletmen öğretmenlerden gelen bir tutanak olduğunu söylüyor. okulun her tarafında kameralar var. yanlış bir şey yapmamız zaten mümkün olamaz. her idareci okula gider gelir. bu suç mu şimdi ?

Bu ramazan vakti Allah'a havale ediyorum bu yapılanları.


silivripdr
Genel Müdür
24 Şubat 2026 09:21

eğer aranızda bir husumet yoksa muhtemelen sizin yerinize kendi arkadaşını düşünüyor ya da tek başına kalıp kendi çiftliği gibi okulu yönetmek istiyor. size idareciliği öğrenecek ışık göremiyorum diyemez. bu mobbing olur. aklı başında öğretmen olarak atanmış her kişi idareciliği yapabilir. tam tersine herkes idarecilik sorumluluğunu almak istemediği için özellikle müdür yardımcılığı konusunda her sene ilçe milli eğitim müdürlükleri neredeyse bütün başvuruları onaylar. müdürün görevi size yardımcı olmak sizi yetiştirmek gerekirse bilmiyorsa başka bilen idarecilerden destek almanızı sağlamaktır. size bunları dediğinde yanınızda biri var mıydı. yoksa bile ilçe milli eğitim müdürüne çıkıp bu olayları anlattığınızda bile ilçe milli eğitim kendisini uyaracaktır. okul müdürü oldu diye o okul babasının malı değil. onun ne kadar hakkı varsa sizin de o kadar hakkınız vardır. varsa sendikanızdan destek isteyin. mobing sadece idare hukukunu ilgilendirmez ayrıca ciddi bir suçtur. ve bakanlık bu konularla ilgili her sene genelgeler yayınlıyor. bir iki küçük adımla ona resmiyeti öğretebilirsiniz. o istemiyor diye de o okuldan gitmek zorunda değilsiniz.

allaha havale edin ama aynı zamanda da yazdığım şekilde de hakkınızı ve kendinizi savunun. mesai saatleri dışında okula gitmeniz eğer konussu suç oluşturmayacaksa yani kurallara aykırı bir davranış yapmadıysanız asla suç değildir.Gün içinde eksik kalan işlerinizi tamamlamak için gittiyseniz gerçekten bu sizin özverili olduğunuzu gösteriyor. takdir edilecek bir davranış. bir çok okul idarecisi haftasonları bile okula gidebiliyor eğer okulda yetiştirilmesi gereken işler varsa. bundan bir şey çıkmaz. dediğim gibi kanun dışı bir şey yapmadıysanız. geçmiş olsun.


atahoca
Müsteşar Yardımcısı
24 Şubat 2026 10:05

"'seninle çalışamıyorum, sen beceremedin bu işi, sende idareciliği öğrenecek bir ışık göremiyorum. istifa et git" ifadesi suç teşkil etmektedir. Aklı başında bir idareci bunu kimseye diyemez. Burada psikolojik tacizin yanısıra istifaya zorlama var. Ciddi bir mobbing ve görevi kötüye kullanmaktır. Görevden alınmaya kadar yolu vardır.


bahçesaray
Şef
24 Şubat 2026 10:40
istifa etme hocam

Karizmaunl
Genel Müdür
24 Şubat 2026 11:10

Yaşadığınız durum gerçekten zor ve insanı hem mesleki hem psikolojik olarak yıpratabilecek türden. İlk defa idarecilik yapan birinin zaten öğrenme sürecinde olacağı açıktır; bu süreçte destek görmek gerekirken baskı ve tehdit diliyle karşılaşmanız doğru değil. Mesai dışında okula gidip iş yetiştirmeye çalışmanız da disiplin suçu sayılmaz; aksine çoğu idarecinin yaptığı bir fedakârlıktır. Tutanak tutulmuş olsa bile bunun tek başına ceza anlamına gelmesi mümkün değildir, ayrıca muhakkik çağrılması keyfi değil somut ve ciddi bir fiile dayanmak zorundadır. Kimse sizi ?istifa etmezsen işlem başlatırım? şeklinde zorlayamaz; istifa tamamen kişinin kendi iradesine bağlıdır. Böyle bir baskı varsa bu durum idari baskı ve mobbing kapsamında değerlendirilebilir. Bu nedenle mümkünse konuşmaları yazılı hale getirmek, sözlü ifadeleri tutanak altına almak ve gerekirse resmi yollardan hakkınızı aramak en sağlıklı yol olur. Sabırlı olun, acele karar vermeyin; siz görevinizi kötü niyet olmadan yapıyorsanız hukuken de vicdanen de rahatsınız demektir.

