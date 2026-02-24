Gündem \ Motorlu Araçlar
24 Şubat 2026 09:31
Elektrikli araçlar son yıllarda iyice yaygınlaştı. Kullanan biri olarak şunu söyleyebilirim, gerçekten sessiz ve konforlu bir sürüş sunuyor. Gaza bastığınız anda gelen hızlanma çok keyifli. Şehir içinde yakıt masrafına göre daha ekonomik oluyor. Egzoz olmaması da ayrı bir artı.

Ama her şey güllük gülistanlık değil. Şarj konusu hala tam oturmuş değil, özellikle uzun yolda plan yapmak gerekiyor. En önemli mesele ise batarya. Aracın en pahalı parçası ve hasar görmesi durumunda ciddi masraf çıkarabilir. Bu da insanın kafasını kurcalıyor.

Bende elektrikli araç kullanıcısı olarak en çok bu batarya riskini düşündüm. Bu yüzden kasko yaptırırken standart bir poliçe yerine elektrikli araçlara özel bir ürün tercih ettim. Bataryayı kapsaması ve elektrikli araçlara uygun yol yardım hizmetleri sunması nedeniyle Türkiye Sigorta'dan yeşil kasko yaptırdım.

Elektrikli araç güzel ama bilinçli tercih istiyor. Bana göre kasko seçimi de bu işin önemli bir parçası

