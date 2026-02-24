Bireysel Emeklilik Sistemi Hakkında

Bireysel Emeklilik Sistemi, uzun vadeli birikim yapmayı amaçlayan ve devlet katkısıyla desteklenen bir sistem. Düzenli olarak katkı payı ödüyorsunuz ve bu tutarlar fonlarda değerlendiriliyor. Devlet katkısı da birikime önemli destek sağlıyor.

Küçük yatırımcı için ulaşılabilir olması bence en önemli tarafı. Yüksek tutarlarla başlamak gerekmiyor, bütçeye göre ödeme planı yapılabiliyor. Fon dağılımını değiştirme imkanı da olduğu için risk tercihinize göre hareket edebiliyorsunuz.

BES kullanan biri olarak özellikle düzenli birikim alışkanlığı kazandırdığını söyleyebilirim. Türkiye Hayat Emeklilik'ten sisteme katılmıştım ve memnunum. Uzun vadede ek bir emeklilik geliri oluşturma fikri mantıklı geliyor. Disiplinli tasarruf etmek isteyenler için güzel bir sistem.