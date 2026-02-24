Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea

Ek derse zam da zam


24 Şubat 2026 09:58
Ek derse zam da zam

Ek derse acilen zam gelmeli maas karşılığını doldurmadan ek ders verilmemeli.Bu ne ya.5saat çalışıp 90bin almak nedir?

Hakkımı helal etmiyorum.


fokyay
Şef
24 Şubat 2026 10:05

Ne diyorsun dayı sen?


murat_operant
Müsteşar Yardımcısı
24 Şubat 2026 10:35

Ek derse zam da zam

Bi bitmediniz **k


Ehil3
Aday Memur
24 Şubat 2026 10:42

Zam doyom zam çalışmadan para kazanıyorsunuz diyom


Ehil3
Aday Memur
24 Şubat 2026 10:50

Muzikci yata yata para kazanıyor haksizlikkkkk

