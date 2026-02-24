RESMİ GAZETE'DE BUGÜN: MEB YÖNETİCİ ATAMA YÖNETMELİĞİ DEĞİŞTİ(24/02/26

Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
24 Şubat 2026 10:23
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM KURUMLARI YÖNETİCİ

GÖREVLENDİRME YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 30/1/2026 tarihli ve 33153 sayılı Resmî Gazete?de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Yönetici Görevlendirme Yönetmeliğinin 6 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (ğ) bendinde yer alan2'' (ğ) Anaokulları için okul öncesiveyasınıf öğretmenliği,)

?veya sınıf? ibaresi yürürlükten kaldırılmış, aynı maddenin üçüncü fıkrası ;DEĞİŞEN(3) İkinci fıkranın (c) bendi hariç belirtilen niteliklerde aday bulunmaması hâlinde, diğer alan öğretmenlerinden de görevlendirme yapılabilir.)aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

?(3) İkinci fıkranın (c) bendi hariç belirtilen niteliklerde aday bulunmaması hâlinde, 5 inci maddenin birinci fıkrasında sayılan şartları sağlamak koşuluyla diğer alan öğretmenlerinden de görevlendirme yapılabilir. Ancak sınıf öğretmenleri, 5 inci maddenin birinci fıkrasının (ç) bendindeki şart aranmaksızın bu fıkra kapsamında anaokullarına görevlendirilebilir.?

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 33 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan ?birinci? ibaresinden sonra gelmek üzere ?ve ikinci? ibaresi eklenmiş, aynı maddenin yedinci fıkrasında yer alan ?birinci? ibaresi ?ikinci? olarak değiştirilmiştir.

MADDE 3- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4- Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yürütür.

