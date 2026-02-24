2024 KPSS sağlıkçı ataması

geçmiş KPSS sınavlarında yapılan alımların her yıl olduğu görülmüştür.Lakin 2024 KPSS ile tek 2025 yılında bir alım yapılmıştır.Bu sınav süresi 2 yıldır ve 2026 yılında en geç temmuza kadar bir alım daha şarttır.Hem sahadaki personel eksikliği hem de sınavdan yüksek alan adayların mağdur olmaması için bir alımda daha yapılmalıdır

