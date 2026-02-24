KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : gül-feşan

2026 KPSS İİBF atama puanı


24 Şubat 2026 13:35
2026 KPSS İİBF atama puanı

Arkadaşlar iibf atama puanları düştümü yada banamı öyle örneğin ankara şeker fabrikası 2025/1 ataması 80.62 ye düştü ve bu kit kurumu olmasına rağmen 657 ye göre şartları daha iyi iibfnin mi kalitesi düştü yoksa insanlar kamudan mı vazgeçti 2026 puanları nolur acaba


mratanamayan
Memur
24 Şubat 2026 14:52

iş hakkında pek bilgin yok reisim türkşeker, tmo, gümrük buralar kolay yerler değil



