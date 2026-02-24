Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : LanetCüneyt Barışoglu

diyarbakir bölge idare mahkemesi hk.


24 Şubat 2026 13:43
diyarbakir bölge idare mahkemesi hk.

mardin idare mahkemesi yetki ret vererek diyarbakıra gönderdi dosyamı 2026da diyarbakır açılmış ancak diyarbakır bölge idare mahkemesinin iletişimi yok diyarbakırlı olan veya orda görev yapan varmı yardımcı olabılırmı iletişim lazım sadece


masterrrrr
Şef
24 Şubat 2026 14:39

Bolge idare mahkemesine biraz zor ulasirsin

