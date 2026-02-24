Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : LanetCüneyt Barışoglu

Polis memuru shengen vizesi?


24 Şubat 2026 16:10
Polis memuru shengen vizesi?

Polis memuru olduğu süre zarfında schengen vizesi veya herhangi bir ülkeye vize başvurusu yapan var mı? İşyeri izin belgesi isteniyor evraklar arasında konsolosluğa ithafen şu isimli personel şu tarihler arasında izinlidir bu tarihte dönecektir vb. yazılı bir belge amir tarafından imzalı. bunu herhangi bir amirin imzalayacağını ben sanmıyorum var mı tecrübe etmiş birisi?


Sibellll27
Aday Memur
24 Şubat 2026 18:50

Ben aldım kardeş. Şubeden aldığın izin belgesi var onu götürmen yeterli. Aklına bir şey takılırsa so

Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

2026 Mazeret atamalarıPolnet sorguİpkalar Ne Zaman Belli Olacak?Egm yüksek disiplin kuruluna sevk edilenlerİcralık polislerJandarma ile Polis Maaşları eşitlenmesi Rafa kalktı, Maaş Güncellemesi 2027 Şubatta.2.Şark Kalktıysa halihazırda 2.Şarkta olanların durumu ne olur?İstifa edenlerin durumları ve düşünceleriPolislikten başka kuruma geçiş2.ŞARK dönüşü istediğin yere atanma

Sözlük

içimizin dışımıza akıtamadıkları 1 bir hayvan olsan ne olurdun 1 sabır 1 tespih çekmek 1 ramazan ayı tatil edilsin 1 zılbıt otu 1 armudun sapı var,üzümün çöpü var 1 MEB Ramazan Ayi Genelgesi 1

Son Haberler

HAK-İŞ'ten asgari ücrette 'Almanya Modeli' çağrısıFacebook'un hiçbir zaman yayınlamadığı uygulama: Bell16 yaşındaki çocuğu 'fotoğraf çektin' iddiasıyla darbettilerBakan Memişoğlu: Dört ayda 64 bin 195 vatandaş organ bağışçısı olduBorsa günü düşüşle tamamladı

Editörün Seçimi

Şubat Ayı Enflasyon Tahminlerini AlalımMemur Geçinemiyor: Bu Bir Şikayet Değil, Gerçektir2026 Şubat Maaşlarımızı YazalımAralık Ayı Enflasyon TahminiUzmana Doktora Memura Gelince Bütçe Yok, Temizlikçiye Güvenliğe Gelince 4 Tediye 2 İkramiyeBütün Devlet Memurlarını Temizlik İşçilerine Maaş Olarak Ezdiren Kamusen ve Memursen ÜyelerineKurt yapmaz bu taksimi kuzulara şah olsa!Üst Düzeyin Maaşı Uçtu, Taşra Memuru Açlığa Terk EdildiTÜİK Enflaslon Farkı 0,87 şaka gibi2026 Yılı Tükeniş Yılı Olacak