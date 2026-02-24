Kamu personeli ortak konular \ Belge, Doküman ve Diğer Paylaşımlar
Editörler : supporters.

3 Hekim raporu


24 Şubat 2026 17:27
3 Hekim raporu

Merhaba 21 gün heyet raporu verdi doktor verdiği belgede heyet onayı bekliyor ve 2 Doktor'un onayı bekleniyor diyor imza süreci ne zaman biter ve Doktor'un bana verdiği çıktı iş yerinde rapor olnullarak geçer mi?


gül-feşan
Editor
24 Şubat 2026 17:41

Raporunuzu 2 hekim onay yapmamış, ilgili bölüm sekreterliği ile görüşüp onayı yaptırabilirsiniz, E-nabız sistemine hekimler onay yapınca düşer buradan da çıktı alabilirsiniz, size verilen raporda onaylanmadı ibaresi olduğu için iş yeri kabul etmeyebilir.

Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

3 Hekim raporu

Sözlük

ramazan ayı tatil edilsin 1 içimizin dışımıza akıtamadıkları 1 zılbıt otu 1 MEB Ramazan Ayi Genelgesi 1 sabır 1 tespih çekmek 1 bir hayvan olsan ne olurdun 1 armudun sapı var,üzümün çöpü var 1

Son Haberler

HAK-İŞ'ten asgari ücrette 'Almanya Modeli' çağrısıFacebook'un hiçbir zaman yayınlamadığı uygulama: Bell16 yaşındaki çocuğu 'fotoğraf çektin' iddiasıyla darbettilerBakan Memişoğlu: Dört ayda 64 bin 195 vatandaş organ bağışçısı olduBorsa günü düşüşle tamamladı

Editörün Seçimi

Şubat Ayı Enflasyon Tahminlerini AlalımMemur Geçinemiyor: Bu Bir Şikayet Değil, Gerçektir2026 Şubat Maaşlarımızı YazalımAralık Ayı Enflasyon TahminiUzmana Doktora Memura Gelince Bütçe Yok, Temizlikçiye Güvenliğe Gelince 4 Tediye 2 İkramiyeBütün Devlet Memurlarını Temizlik İşçilerine Maaş Olarak Ezdiren Kamusen ve Memursen ÜyelerineKurt yapmaz bu taksimi kuzulara şah olsa!Üst Düzeyin Maaşı Uçtu, Taşra Memuru Açlığa Terk EdildiTÜİK Enflaslon Farkı 0,87 şaka gibi2026 Yılı Tükeniş Yılı Olacak