soruşturma ve ceza


24 Şubat 2026 17:34
soruşturma ve ceza
altı ay kıdem durdurma cezası aldım icradan dolayı. itiraz etmek istiyorum itiraz dilekçesi vs yardımcı olacak var mı süreç nasıl işliyor tebliğ de 60 gün içinde idare mahkemesine itiraz edebilirsiniz diyor

Alp340626
Şef
24 Şubat 2026 17:47
kaç uçtan vardı ki çok ağır değil mi bu ceza

hasaahmt
Memur
24 Şubat 2026 17:53
4 dosya

Alp340626
Şef
24 Şubat 2026 17:54
sanki insanlar keyfine icraya düşüyor
