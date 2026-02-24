KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Sağlık
Editörler : gül-feşan

KPSS SAĞLIK


24 Şubat 2026 19:11
KPSS SAĞLIK
Sağlık Bakanlığı Atama Sayılarının Artırılması Hakkında Talep Kamu personeli alımlarında yaşanan eksikliklere ve özellikle sağlık alanındaki yetersiz atama sayılarına dikkat çekmek amacıyla bu başvuruyu yapıyorum. Sağlık Bakanlığı tarafından 2024-2025 dönemi için gerçekleştirilen atamalarda sayısal olarak ciddi bir yetersizlik bulunmaktadır. Bakanlık tarafından "üç kez atama yapıldığı" şeklinde açıklamalar yapılmış olsa da, bu atamalardan biri tek atamanın farklı tarihlere bölünmesiyle gerçekleştirilmiş olup gerçekte yalnızca bir kez alım yapılmıştır. Bu durum kamuoyunda "çoklu atama" algısı oluştursa da fiilen ek bir alım niteliği taşımamaktadır. Bu yetersizlik hem sağlık çalışanı adaylarında mağduriyet yaratmakta hem de sahada hizmet veren personel üzerinde ciddi bir yük oluşturmaktadır. Atama sayısının artırılması, sağlık hizmetlerinin niteliğini yükseltecek, personel açığını azaltacak ve toplumun memnuniyetine doğrudan katkı sağlayacaktır. Sağlık hizmetlerinde aksama yaşanmaması ve sağlık çalışanı adaylarının mağduriyetlerinin giderilmesi adına ek atama yapılması hususunda gereğini arz ederim. Bu başvuruyu, tüm sağlık çalışanı adaylarının sesi olmak adına iletmekteyim. Saygılarımla

Çok Yazılan Konular

2024 KPSS ile alım (sağlıkçı ataması)

Sözlük

içimizin dışımıza akıtamadıkları 1 zılbıt otu 1 bir hayvan olsan ne olurdun 1 MEB Ramazan Ayi Genelgesi 1 sabır 1 tespih çekmek 1 ramazan ayı tatil edilsin 1 armudun sapı var,üzümün çöpü var 1

Son Haberler

HAK-İŞ'ten asgari ücrette 'Almanya Modeli' çağrısıFacebook'un hiçbir zaman yayınlamadığı uygulama: Bell16 yaşındaki çocuğu 'fotoğraf çektin' iddiasıyla darbettilerBakan Memişoğlu: Dört ayda 64 bin 195 vatandaş organ bağışçısı olduBorsa günü düşüşle tamamladı

Editörün Seçimi

Şubat Ayı Enflasyon Tahminlerini AlalımMemur Geçinemiyor: Bu Bir Şikayet Değil, Gerçektir2026 Şubat Maaşlarımızı YazalımAralık Ayı Enflasyon TahminiUzmana Doktora Memura Gelince Bütçe Yok, Temizlikçiye Güvenliğe Gelince 4 Tediye 2 İkramiyeBütün Devlet Memurlarını Temizlik İşçilerine Maaş Olarak Ezdiren Kamusen ve Memursen ÜyelerineKurt yapmaz bu taksimi kuzulara şah olsa!Üst Düzeyin Maaşı Uçtu, Taşra Memuru Açlığa Terk EdildiTÜİK Enflaslon Farkı 0,87 şaka gibi2026 Yılı Tükeniş Yılı Olacak