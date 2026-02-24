KPSS SAĞLIK

Sağlık Bakanlığı Atama Sayılarının Artırılması Hakkında Talep Kamu personeli alımlarında yaşanan eksikliklere ve özellikle sağlık alanındaki yetersiz atama sayılarına dikkat çekmek amacıyla bu başvuruyu yapıyorum. Sağlık Bakanlığı tarafından 2024-2025 dönemi için gerçekleştirilen atamalarda sayısal olarak ciddi bir yetersizlik bulunmaktadır. Bakanlık tarafından "üç kez atama yapıldığı" şeklinde açıklamalar yapılmış olsa da, bu atamalardan biri tek atamanın farklı tarihlere bölünmesiyle gerçekleştirilmiş olup gerçekte yalnızca bir kez alım yapılmıştır. Bu durum kamuoyunda "çoklu atama" algısı oluştursa da fiilen ek bir alım niteliği taşımamaktadır. Bu yetersizlik hem sağlık çalışanı adaylarında mağduriyet yaratmakta hem de sahada hizmet veren personel üzerinde ciddi bir yük oluşturmaktadır. Atama sayısının artırılması, sağlık hizmetlerinin niteliğini yükseltecek, personel açığını azaltacak ve toplumun memnuniyetine doğrudan katkı sağlayacaktır. Sağlık hizmetlerinde aksama yaşanmaması ve sağlık çalışanı adaylarının mağduriyetlerinin giderilmesi adına ek atama yapılması hususunda gereğini arz ederim. Bu başvuruyu, tüm sağlık çalışanı adaylarının sesi olmak adına iletmekteyim. Saygılarımla

Sağlık Bakanlığı Atama Sayılarının Artırılması Hakkında Talep Kamu personeli alımlarında yaşanan eksikliklere ve özellikle sağlık alanındaki yetersiz atama sayılarına dikkat çekmek amacıyla bu başvuruyu yapıyorum. Sağlık Bakanlığı tarafından 2024-2025 dönemi için gerçekleştirilen atamalarda sayısal olarak ciddi bir yetersizlik bulunmaktadır. Bakanlık tarafından "üç kez atama yapıldığı" şeklinde açıklamalar yapılmış olsa da, bu atamalardan biri tek atamanın farklı tarihlere bölünmesiyle gerçekleştirilmiş olup gerçekte yalnızca bir kez alım yapılmıştır. Bu durum kamuoyunda "çoklu atama" algısı oluştursa da fiilen ek bir alım niteliği taşımamaktadır. Bu yetersizlik hem sağlık çalışanı adaylarında mağduriyet yaratmakta hem de sahada hizmet veren personel üzerinde ciddi bir yük oluşturmaktadır. Atama sayısının artırılması, sağlık hizmetlerinin niteliğini yükseltecek, personel açığını azaltacak ve toplumun memnuniyetine doğrudan katkı sağlayacaktır. Sağlık hizmetlerinde aksama yaşanmaması ve sağlık çalışanı adaylarının mağduriyetlerinin giderilmesi adına ek atama yapılması hususunda gereğini arz ederim. Bu başvuruyu, tüm sağlık çalışanı adaylarının sesi olmak adına iletmekteyim. Saygılarımla