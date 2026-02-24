Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : bilgisayartekniker

nakilde avantajlu kadrolar neler?


24 Şubat 2026 20:43
nakilde avantajlu kadrolar neler?
merhaba. bilgisayar işletmeni nakil konusunda şanslı bir unvan mı? genelde aranılır mı sizce bilginiz var mı?

1calypso1
Aday Memur
24 Şubat 2026 22:16
yaygın bir kadro olduğu için aranılmaz ama her işi yapabildiği ve karşı kadrosu kolay bulunabildği için de nakillerde sorun yaratmaz, tercih edilir yani.

657abc657
Şef
24 Şubat 2026 22:19
görece kolaydır diyebilir miyiz?
1calypso1, 51 dk. önce
yaygın bir kadro olduğu için aranılmaz ama her işi yapabildiği ve karşı kadrosu kolay bulunabildği için de nakillerde sorun yaratmaz, tercih edilir yani.
