2024 KPSS sağlıkçı alımı


24 Şubat 2026 20:44
2024 KPSS sağlıkçı alımı

2024 KPSS puanı hali hazırda geçerli iken sahanın gerçekleri ve ihtiyaçları göz ardı edilerek 2026 KPSS sınavına kadar atama yapılmayacak olması maalesef sağlık meslek grubu mezunlarında hayal kırıklığına sebep olmuştur . 2024 KPSS Yapılan bu sınırlı alım branş dağılımında adaletsizliklere sebep olmuş ve saha da sağlık personellerinin en çok yakındığı iş yükü fazlalığı sorununa da çare olamamıştır.Bu süreç içerisinde tek alım yapıp bunu ikiye bölerek sanki iki alım yapılmış gibi lanse edilmesi de bir o kadar vahim bir gelişmedir. Bu nedenle Sayın bakanın daha da fazla zaman kaybetmeden sağlık mezunlarının emeklerini göz önünde bulundurarak hak ettikleri atamayı HEMEN ve YETERLİ şekilde kamuoyu ile paylaşması gerekmektedir.

