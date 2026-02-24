Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : LanetCüneyt Barışoglu

Eşim başka bir ilde çakılı kadro nasıl bir yol izlemeliyim?


24 Şubat 2026 21:39
Eşim başka bir ilde çakılı kadro nasıl bir yol izlemeliyim?
Ben Sakarya kadrosunda çalışıyorum, eşim Kocaeli de Belediyede çakılı kadro çalışıyor. Tayinim çıkarsa şark dönemi nasıl bir yol izlemeliyim. Malum GİH'e geçişte kaldırıldı. Lütfen bilgisi olanlar yazsın. Teşekkürler

SivasliGaripMemur
Aday Memur
24 Şubat 2026 22:00

Şarka gideceksin görev süreni tamamlayıp dönüşte eşinin çalıştığı İL için mazeret dilekçesi yazıp eşinin yanına gideceksin

Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

2026 Mazeret atamalarıPolnet sorguEgm yüksek disiplin kuruluna sevk edilenlerİpkalar Ne Zaman Belli Olacak?İcralık polislerJandarma ile Polis Maaşları eşitlenmesi Rafa kalktı, Maaş Güncellemesi 2027 Şubatta.2.Şark Kalktıysa halihazırda 2.Şarkta olanların durumu ne olur?İstifa edenlerin durumları ve düşünceleriPolislikten başka kuruma geçiş2.ŞARK dönüşü istediğin yere atanma

Sözlük

bir hayvan olsan ne olurdun 1 zılbıt otu 1 içimizin dışımıza akıtamadıkları 1 sabır 1 MEB Ramazan Ayi Genelgesi 1 ramazan ayı tatil edilsin 1

Son Haberler

Saldırgan 14, yaralanan 16 yaşında: Sigara vermedi diye bıçaklandıKurtulmuş: Türkiye Modeli ile terör sarmalını ortadan kaldırıyoruzCIA'den İran halkına 'yardımınıza hazırız' mesajıErasmus öğrencilerini rehin alan sahte polisler tutuklandıHazine destekli kredilerde şartlar neler? 5 soru 5 cevap

Editörün Seçimi

Şubat Ayı Enflasyon Tahminlerini AlalımMemur Geçinemiyor: Bu Bir Şikayet Değil, Gerçektir2026 Şubat Maaşlarımızı YazalımAralık Ayı Enflasyon TahminiUzmana Doktora Memura Gelince Bütçe Yok, Temizlikçiye Güvenliğe Gelince 4 Tediye 2 İkramiyeBütün Devlet Memurlarını Temizlik İşçilerine Maaş Olarak Ezdiren Kamusen ve Memursen ÜyelerineKurt yapmaz bu taksimi kuzulara şah olsa!Üst Düzeyin Maaşı Uçtu, Taşra Memuru Açlığa Terk EdildiTÜİK Enflaslon Farkı 0,87 şaka gibi2026 Yılı Tükeniş Yılı Olacak