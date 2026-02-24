Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : E.Kayı Han

Deniz Kuvvetleri 2026 Yılı Mart Astsubay Tayinleri


24 Şubat 2026 21:55
Deniz Kuvvetleri 2026 Yılı Mart Astsubay Tayinleri

Herkese iyi günler,mart ayı astsubay tayinleri takriben hangi hafta açıklanır duyumu olan var mı?Geçen sene bayram öncesi açıklanmıştı,bu sene ne zaman olur sizce


Gncfb87
Aday Memur
24 Şubat 2026 21:57

30 mart bayramın ilk günüymüş,17 mart pazartesi tayinler açıklanmış.

