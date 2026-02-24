İhraç Yd Talebi

Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
24 Şubat 2026 22:07
Evrakta sahtecilikten meslekten ihraç aldım disiplinden önce adli tamamlanmıştı takipsizlik almıştım 3 ayı geçti Yd talepli iptal davası açmıştım en sonki gelişme mahkeme davalı Egm den bu kişiye bu kararı verirken Kriminal inceleme yaptınız mı yaptıysanız gönderin diye 15 günlük süre vermiş egm dün cevap yazmış egm Kriminal incelemesi yapmadığı için topu il emniyete atmış il emniyet aynı gün cevap yazmış soruşturmayı biz yapmadık kararı ydk verdi bizde belge yok demiş yani hiçbir evrak gönderemediler şimdi sanırım Yd kararı verilecek artık birkaç gün içinde sizce idare mahkemesinin bu evrakları egm den istemesi aklında şüphe olduğu için mi istedi ve egm nin evrak gönderememesi benim lehime olur mu Yd verilir mi hakkımda yorumlarınızı bekliyorum

