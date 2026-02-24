Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han

Katiplikten, Mübaşirliğe Geçilebilir Mi?


24 Şubat 2026 22:24
Katiplikten, Mübaşirliğe Geçilebilir Mi?

Arkadaşlar selamün aleyküm, 2 yıllık sözleşmeli zabıt katibiyim, mübaşirliğe geçiş var mıdır sizce? Eskiden yokmuş, herhalde son bir kaç senedir var diyorlar, böyle bir başvuru yapsam oluru nedir sizce? mübaşir kadrosunda çok eksik var diye görüyorum bizim buralarda.

Çok Yazılan Konular

Vakıfbank'tan İki Kere Promosyon Alınır Mı?Zabıt Katipliği Mesleği 5-10 Yıl İçinde Bitecek Mi ?Bitmeyen Mesailer, Tükenmişlik, Cevapsız Kalınan ÇığlıkKurum Değişikliği Olarak Üniversite ?İcra Disiplin SoruşturmasıYeni Bakan Ve Ekibinden Beklentileriniz Nelerdir? (Adliye Personeli)Hakim/Savcı ŞikayetMobbing Nedeniyle Kalem Değişikliği?Sağlık MazeretiİKM İstifa Ve Silah

Sözlük

bir hayvan olsan ne olurdun 1 ramazan ayı tatil edilsin 1 MEB Ramazan Ayi Genelgesi 1 zılbıt otu 1 sabır 1 içimizin dışımıza akıtamadıkları 1

Son Haberler

Saldırgan 14, yaralanan 16 yaşında: Sigara vermedi diye bıçaklandıKurtulmuş: Türkiye Modeli ile terör sarmalını ortadan kaldırıyoruzCIA'den İran halkına 'yardımınıza hazırız' mesajıErasmus öğrencilerini rehin alan sahte polisler tutuklandıHazine destekli kredilerde şartlar neler? 5 soru 5 cevap

Editörün Seçimi

Şubat Ayı Enflasyon Tahminlerini AlalımMemur Geçinemiyor: Bu Bir Şikayet Değil, Gerçektir2026 Şubat Maaşlarımızı YazalımAralık Ayı Enflasyon TahminiUzmana Doktora Memura Gelince Bütçe Yok, Temizlikçiye Güvenliğe Gelince 4 Tediye 2 İkramiyeBütün Devlet Memurlarını Temizlik İşçilerine Maaş Olarak Ezdiren Kamusen ve Memursen ÜyelerineKurt yapmaz bu taksimi kuzulara şah olsa!Üst Düzeyin Maaşı Uçtu, Taşra Memuru Açlığa Terk EdildiTÜİK Enflaslon Farkı 0,87 şaka gibi2026 Yılı Tükeniş Yılı Olacak