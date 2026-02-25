Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : E.Kayı Han

Tarım Ve Orman Bakanlığı Kontrolör Yardımcılığı Sınavı


25 Şubat 2026 00:08
Tarım Ve Orman Bakanlığı Kontrolör Yardımcılığı Sınavı

sınava geçmişte girmiş olanlar veya bu mart ayında sınava girecek olanlar var ise sizce sınav için nerelere dikkat etmek gerekir

Çok Yazılan Konular

Tarım Bakanlığı, Yeni Döner Sermaye Dağıtımı2025/2 Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sözleşmeli Personel AlımıKurumlar Arası Nakil Mevzuatı

Sözlük

bugün ayın ışığı 1 MEB Ramazan Ayi Genelgesi 1 günün sözü 1 ramazan ayı tatil edilsin 1 bir hayvan olsan ne olurdun 1 sabır 1 içimizin dışımıza akıtamadıkları 1 zılbıt otu 1 ey büt-i nev eda 1

Son Haberler

Belediye Sözleşmeli Personelin İlçe Sınırları İçinde Görevlendirilmesi Halinde Harcırah Ödenir Mi?MSB Disiplin Yönetmeliği Yürürlükte: Memur ve Sözleşmeli Personeli Neler Bekliyor?25 Şubat 2026'dan önemli gündem başlıkalrıRamazan Kardeşliğe ÇağrıMEB, DİLİM platformu ile Türkçeyi dünyaya tanıtacak

Editörün Seçimi

Şubat Ayı Enflasyon Tahminlerini AlalımMemur Geçinemiyor: Bu Bir Şikayet Değil, Gerçektir2026 Şubat Maaşlarımızı YazalımAralık Ayı Enflasyon TahminiUzmana Doktora Memura Gelince Bütçe Yok, Temizlikçiye Güvenliğe Gelince 4 Tediye 2 İkramiyeBütün Devlet Memurlarını Temizlik İşçilerine Maaş Olarak Ezdiren Kamusen ve Memursen ÜyelerineKurt yapmaz bu taksimi kuzulara şah olsa!Üst Düzeyin Maaşı Uçtu, Taşra Memuru Açlığa Terk EdildiTÜİK Enflaslon Farkı 0,87 şaka gibi2026 Yılı Tükeniş Yılı Olacak