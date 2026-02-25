KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
Editörler : supporters.

Askerlik tecili ve atanma durumu


25 Şubat 2026 01:08
Askerlik tecili ve atanma durumu

Merhaba tecilim Haziran'ın 5 de bitiyor temmuzda da merkezi atama var . Merkezi atamaya ÖSYM den internetten başvururken herhangi bir sıkıntı oluyor mu ? Birde tecilim bittiği için o sırada alıma çıkan kurumlara da başvurabiliyor muyum ? Çünkü üni veya kurumlara e devletten başvuru yaparkene askerlikle alakalı kısım oluyor . Bilgisi olan biri varsa sevinirim şimdiden teşekkürler.

Çok Yazılan Konular

Sözlük

bugün ayın ışığı 1 MEB Ramazan Ayi Genelgesi 1 günün sözü 1 ramazan ayı tatil edilsin 1 bir hayvan olsan ne olurdun 1 sabır 1 içimizin dışımıza akıtamadıkları 1 zılbıt otu 1 ey büt-i nev eda 1

Son Haberler

Belediye Sözleşmeli Personelin İlçe Sınırları İçinde Görevlendirilmesi Halinde Harcırah Ödenir Mi?MSB Disiplin Yönetmeliği Yürürlükte: Memur ve Sözleşmeli Personeli Neler Bekliyor?25 Şubat 2026'dan önemli gündem başlıkalrıRamazan Kardeşliğe ÇağrıMEB, DİLİM platformu ile Türkçeyi dünyaya tanıtacak

Editörün Seçimi

Şubat Ayı Enflasyon Tahminlerini AlalımMemur Geçinemiyor: Bu Bir Şikayet Değil, Gerçektir2026 Şubat Maaşlarımızı YazalımAralık Ayı Enflasyon TahminiUzmana Doktora Memura Gelince Bütçe Yok, Temizlikçiye Güvenliğe Gelince 4 Tediye 2 İkramiyeBütün Devlet Memurlarını Temizlik İşçilerine Maaş Olarak Ezdiren Kamusen ve Memursen ÜyelerineKurt yapmaz bu taksimi kuzulara şah olsa!Üst Düzeyin Maaşı Uçtu, Taşra Memuru Açlığa Terk EdildiTÜİK Enflaslon Farkı 0,87 şaka gibi2026 Yılı Tükeniş Yılı Olacak