Gündem \ Spor
Editörler : supporters.

gassimpasa fenev macindaki golde irfa nin uzuntusu


25 Şubat 2026 01:59
gassimpasa fenev macindaki golde irfa nin uzuntusu

yahu bu kadar belli etme

gassimpasa 1-1 yapti. arkadaslari sevinirken arkasini dondu gitti.

0-0 ken bileren adami dusurup rakip lehine penalti yaptirmaya calisti. 39 topun 24 unu rakibe verdi. ikili mucadele de rakibi birakti. hele ki genduzini bir pozisyonu var al da git dedi adama . golde bos birakti. 1-0 yapti fenev

bekle ismail eagle gelir de seni tekrar takima alir.

bunu milli takima alirlarsa yaziklar olsun.

Çok Yazılan Konular

Samsunspor yapılan haksızlık....Kante olayına siyaset girmemeliydiGalatasaray'a rekor gelir! Şampiyonlar Ligi'nde turu geçerse kasa dolup taşacakGalatasaray 5 attı, dünyayı salladı!Gelin hakem kararlarini konusalimTurkiye liginde fenerbahce'nin kirmizi kart gormemesi2025 2026 sezonu super lig tahmin yarismasi 24. hafta

Sözlük

içimizin dışımıza akıtamadıkları 1 ey büt-i nev eda 1 zılbıt otu 1 bir hayvan olsan ne olurdun 1 MEB Ramazan Ayi Genelgesi 1 ramazan ayı tatil edilsin 1 günün sözü 1 sabır 1 bugün ayın ışığı 1

Son Haberler

Belediye Sözleşmeli Personelin İlçe Sınırları İçinde Görevlendirilmesi Halinde Harcırah Ödenir Mi?MSB Disiplin Yönetmeliği Yürürlükte: Memur ve Sözleşmeli Personeli Neler Bekliyor?25 Şubat 2026'dan önemli gündem başlıkalrıRamazan Kardeşliğe ÇağrıMEB, DİLİM platformu ile Türkçeyi dünyaya tanıtacak

Editörün Seçimi

Şubat Ayı Enflasyon Tahminlerini AlalımMemur Geçinemiyor: Bu Bir Şikayet Değil, Gerçektir2026 Şubat Maaşlarımızı YazalımAralık Ayı Enflasyon TahminiUzmana Doktora Memura Gelince Bütçe Yok, Temizlikçiye Güvenliğe Gelince 4 Tediye 2 İkramiyeBütün Devlet Memurlarını Temizlik İşçilerine Maaş Olarak Ezdiren Kamusen ve Memursen ÜyelerineKurt yapmaz bu taksimi kuzulara şah olsa!Üst Düzeyin Maaşı Uçtu, Taşra Memuru Açlığa Terk EdildiTÜİK Enflaslon Farkı 0,87 şaka gibi2026 Yılı Tükeniş Yılı Olacak