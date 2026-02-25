Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
kurumlar arası nakil



Becayiş istiyor
25 Şubat 2026 09:47
kurumlar arası nakil

Bir meslek lisesi mezunuyum ve 6?7 yıldır bir üniversitede tekniker olarak görev yapıyorum. Kurumlar arası nakil yoluyla mezun olduğum meslek lisesine geçmek istiyorum. Orada boş tekniker kadrosu bulunduğunu biliyorum.

Ancak İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile görüştüğümde, Millî Eğitim Bakanlığı?nın başka kurumlardan kurumlar arası nakil yoluyla personel almadığını söylediler. Bu bilgi doğru mudur? Bu konuda bilgisi veya tecrübesi olan var mı?

