"Yönetici Yetiştirme Programı" için resmi takvimi açıkladı.


25 Şubat 2026 10:28
Başvuru Tarihleri ve Yöntemi

&#128204; Başvuru Tarihleri: 25 Şubat ? 3 Mart 2026

&#128204; Başvuru Sistemi: MEBBİS Başvuru İşlemleri Modülü

Adaylar başvurularını MEBBİS sistemi üzerinden elektronik ortamda gerçekleştirecek. Bakanlık onayının ardından adaylar, eğitim kurumlarının türüne göre özelleştirilmiş Yönetici Yetiştirme Programı?na alınacak.

