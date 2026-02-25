idari kadro üniversiteden milli eğitime nakil

6 yıldır bir üniversitede tekniker olarak görev yapıyorum. Kurumlar arası nakil yoluyla mezun olduğum meslek lisesine geçmek istiyorum. Orada boş tekniker kadrosu bulunduğunu biliyorum. Meslek lisesinde döner sermaye var bu nedenle özlük hakkı farkı oluşuyor, kurumum muvafakat vermezse dava açmayı da göze aldım.

Ancak İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile görüştüğümde, Millî Eğitim Bakanlığının başka kurumlardan kurumlar arası nakil yoluyla personel almadığını söylediler. Bu bilgi doğru mudur? Bu konuda bilgisi, tecrübesi olan veya geçiş yapan var mı?