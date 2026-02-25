Kamu personeli ortak konular \ Disiplin ve İdari Soruşturmalar
Memuriyet öncesi suç


25 Şubat 2026 13:44
Memuriyet öncesi suç

Herkese iyi günler hayırlı ramazanlar dilerim. Memurluğa başladıktan sonra, memuriyet öncesi tarihte işlendiği iddia edilen suçlamayla ilgili disiplin soruşturması açılabilir mi? Ceza davası var ve devam ediyor. Kurum bunu gerekçe göstererek disiplin cezası verebilir mi? Birçok yerde suç tarihi memuriyetten önce olduğu için kurum soruşturma açamaz diye gördüm ama sizlere de sormak istiyorum bilgisi olan varsa çok sevinirim

