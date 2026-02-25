Gündem \ Kültür, Sanat ve Edebiyat
Editörler : Lanet

Mucize doktor, İmam Gazali oldu


25 Şubat 2026 14:20
Mucize doktor, İmam Gazali oldu

TV platformu Tabii, İslam düşünce tarihinin en önemli isimlerinden biri olan İmam Gazali?nin hayatını konu alan yeni dizisi ?İmam Gazali: Hüccet?ül-İslam? ile yayına başladı. Dizinin başrolünde Mucize Doktor dizisinde otistik doktor Ali rolünü canlandıran Taner Ölmez oynuyor.

Konu: 11. yüzyıl Selçuklu dünyasında geçen bu karakter odaklı tarihî drama, Gazâlî'nin inişler ve çıkışlarla dolu hayatını anlatıyor. Saray entrikaları, mezhep çatışmaları ve felsefi mücadeleler etrafında yoğunlaşırken Gazâlî şüphecilik, hırs ve inançla mücadele eder. Onun yolculuğu sadece kişisel bir hesaplaşma değil, İslam'ın entelektüel tarihinde dönüştürücü bir an hâline gelir.

Fragman:

https://www.youtube.com/watch?v=3-8TftrlSxA

