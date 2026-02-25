Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : bilgisayartekniker

şuskide tanıdığı olan var mı?


25 Şubat 2026 15:23
şuskide tanıdığı olan var mı? makine teknikeri olarak atandım ama ne iş yapacağım ile alakalı bilgi alamıyorum hiçbir yerden bilen varsa yazabilir mi

