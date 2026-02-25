Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea

İngilizce öğretmeni birinci sınıf öğrencisine evde eğitim için görevlendirilebilir mi?


25 Şubat 2026 16:15
İngilizce öğretmeni birinci sınıf öğrencisine evde eğitim için görevlendirilebilir mi?

Arkadaşlar mrb, kadrom ilçe milli eğitimdeydi ama görevlendirmemi uzatmayacaklar ve mart ayında görevim sona erecek.

Beni orta düzeydi zihinsel engeli olan birinci sınıf öğrencisine ders vermem için görevlendirmişler...Branşım İngilizce ve bu iş için uygun olmadığımı düşünüyorum...

Benzer bir şekilde daha önce çalışan birileri var mı? Deneyimleriniz nelerdir?

