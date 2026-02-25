Orta Düzeyde Zihinsel Engelli Öğrenciye Evde Özel Ders

Arkadaşlar mrb, kadrom ilçe milli eğitimdeydi ama görevlendirmemi uzatmayacaklar ve mart ayında görevim sona erecek.

Beni orta düzeydi zihinsel engeli olan birinci sınıf öğrencisine ders vermem için görevlendirmişler...Branşım İngilizce ve bu iş için uygun olmadığımı düşünüyorum...

Benzer bir şekilde daha önce çalışan birileri var mı? Deneyimleriniz nelerdir?