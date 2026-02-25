Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Öğretmenlerdeki boğaz ağrısına acil çözüm


25 Şubat 2026 16:22
Evet arkadaşlar, faranjit ve genel olarak sürekli konuşmaktan bazen de bağırarak konuşmaktan dolayı boğaz ağrısı var. ne iyi gelir sizin çözümünüz nedir. lütfen yardım. ağrı başlıyor eğitim öğretim yılı boyunca geçmiyor


spock
Genel Müdür
25 Şubat 2026 16:39

Bepanten pastil, vocalzone pastil. acil durumlarda bepanten iğne.

