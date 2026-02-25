Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : E.Kayı Han

jandarma suen ikmal


25 Şubat 2026 18:26
jandarma suen ikmal

merhaba arkadaşlar. jandarma subaylıkta ikmal hakkında bilgisi olan biraz bilgi verebilir mi? ikmal bölümün eğitimleri ve süresi nasıl? ikmal bölümünde çalışma şartları nedir? bilgi sahibi olanlar yardımcı olabilir mi?

Çok Yazılan Konular

2026 Yan Ödemeden Bişey Çıkar MıKara Kuvvetleri Personelin HaliDeniz Kuvvetleri 2026 Yılı Mart Astsubay TayinleriBeraat sonrası göreve iade

Sözlük

zılbıt otu 2 kedirgen 2 içimizin dışımıza akıtamadıkları 2 Dovga Çorbası 3 tespih çekmek 1 armudun sapı var,üzümün çöpü var 2 günün sözü 2 MEB Ramazan Ayi Genelgesi 2 ramazan ayı tatil edilsin 1 sabır 2

Son Haberler

Bağımlılıkla mücadelede 'Batman Modeli': Tek çatı altında tam destek!Bir ömre sığan fedakarlık: 11 kardeşe hem abla hem anne olduTürkiye'de kamu frene bastı, vatandaş ve şirket borcu artıyorBorsa günü düşüşle tamamladıİzmir'de dev yasa dışı bahis operasyonu: 49 tutuklama

Editörün Seçimi

Şubat Ayı Enflasyon Tahminlerini AlalımMemur Geçinemiyor: Bu Bir Şikayet Değil, Gerçektir2026 Şubat Maaşlarımızı YazalımAralık Ayı Enflasyon TahminiUzmana Doktora Memura Gelince Bütçe Yok, Temizlikçiye Güvenliğe Gelince 4 Tediye 2 İkramiyeBütün Devlet Memurlarını Temizlik İşçilerine Maaş Olarak Ezdiren Kamusen ve Memursen ÜyelerineKurt yapmaz bu taksimi kuzulara şah olsa!Üst Düzeyin Maaşı Uçtu, Taşra Memuru Açlığa Terk EdildiTÜİK Enflaslon Farkı 0,87 şaka gibi2026 Yılı Tükeniş Yılı Olacak